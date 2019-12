Manifestation de ce vendredi : Les boulangers de Dakar se joignent à NIO LANK Les boulangers de Dakar se joignent au collectif Nio Lank pour la manifestation de ce vendredi, à la Place de l’Indépendance à 15h contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius et compagnie.

«Nous considérons que le collectif Nio Lank mène ce combat contre la hausse du prix de l’électricité pour nous les boulangers. En réalité, il y a 30% de hausse sur le prix de l’électricité, le prix du sac de farine n’a pas baissé et le prix du kilo de pain n’a pas augmenté, non plus », a déclaré le président du regroupement des boulangers, Modou Guèye, face à la presse, hier.

« On ne peut pas admettre qu'une groupuscule de personnes mène une politique au détriment de l’ensemble de ceux qui s’activent dans ce secteur », a-t-il ajouté.



