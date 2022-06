Manifestation de demain, 29 Juin : les commerçants des allées du Centenaire appellent l’opposition au report

L es commerçants des allées du Centenaire sont très alarmés en cette veille de manifestation prévue par l’opposition. Au-delà de ce boulevard jalonné d’acteurs économiques de tous bords, même le Marché Colobane et ses environs ne seront pas épargnés. Selon leur porte-parole, en cette période de veille de fête de la Tabaski où l’économie sénégalaise bouillonne, déjà de nombreux clients décalent leur rendez-vous du coté des tailleurs comme des commerçants.



Et pire, les dégâts collatéraux que peuvent engendrer des manifestations sur les allées du « Centenaire » pourraient être énormes. Autant de raisons qui impacteront plusieurs familles et qui font qu’ils lancent un appel pressant l’opposition pour un report de ces manifestations



A défaut, ils seront obligés de baisser rideaux, même si c'est à contrecœur. ..