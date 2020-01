Manifestation de demain vendredi : Nio Lank en conférence de presse, ce matin Nio Lank tient une conférence de presse ce jeudi matin, en prélude à sa grande manifestation qu’il compte organiser demain vendredi. Le collectif exige toujours la libération de Guy Marius Sagna et lutte contre la hausse du prix de l’électricité. Après avoir fait rallier plusieurs formations politiques à sa cause, le collectif a enrôlé dernièrement, les étudiants de l’Ucad.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Janvier 2020 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos