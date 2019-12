Manifestation devant les grilles du Palais : Guy Marius poursuivi pour quatre chefs d’accusation

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 08:29

Le responsable du mouvement Frapp, Guy Marius Sagna et les huit (8) autres activistes arrêtés samedi dernier suite à une manifestation devant les grilles du palais de la République seront présentés ce lundi au procureur de la République.

Dans sa livraison du jour, le journal « Les Échos » rapporte qu’ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, attroupement et participation à une manifestation non autorisée. En de chef de délits Guy Marius Sagna est poursuivi pour rébellion et violence contre un agent dans l'exercice de ses fonctions.

Pour rappel, ces activistes et membres de la société civile manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité, qui est entré en vigueur depuis ce 1 décembre.



