Manifestation du 10 janvier : Nio Lank Mbour en ordre de bataille La section Nio Lnak de Mbour ne compte pas être en reste, demain 10 janvier pour la manifestation d’envergure que compte organiser le collectif sur toute l’étendue du territoire pour la baisse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et de ses camarades. La section Mbour de Nio Lank dit être prête, en effet, à battre le macadam dans les rues de Mbour et mobiliser le plus grand nombre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos