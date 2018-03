Manifestation en Espagne : Un deuxième Snégalais décède et un troisième dans le coma

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Mars 2018 à 09:50 | | 2 commentaire(s)|

La communauté sénégalaise vivant en Espagne, qui n’avait pas encore fini de pleurer la mort du jeune Mame Mbaye Ndiaye, emporté avant-hier à 17 heures par une crise cardiaque à la suite d’une course-poursuite avec les policiers municipaux de la ville de Madrid, vient à nouveau de perdre un des siens.



Il s’agit d’Oussyenou Mbaye, âgé de 55 ans et de père d’une famille nombreuse. Ce dernier qui était en situation irrégulière et vivait dans des maisons abandonnées a succombé à ses blessures, hier. En effet, d’après Diawar Seck, le président des émigrés sénégalais d’Espagne, le sieur Mbaye faisait partie des manifestants sénégalais (il y avait aussi quelques autres Africains) qui protestaient dans les rues de Madrid pour dénoncer la mort du jeune Mame Mbaye Ndiaye. Unis comme un seul homme, les mécontents avaient violemment étalé leur colère en cassant et incendiant tout sur leur passage.



Cette manifestation a été sauvagement réprimée par les forces de sécurité, qui ont déployé les gros moyens. Moins chanceux, Ousseynou Mbaye a été attrapé par les policiers, qui lui ont fait passer un sale quart d’heure, en le tabassant sans pitié. Il s’en est sorti avec un corps complètement laminé. C’est ainsi qu’il a été évacué à l’hôpital, où il succombera après quelques heures. Un autre Sénégalais passé à tabac lui aussi par la police espagnole, est dans un état clinique très inquiétant. Ainsi, au regard à la complexité de ses blessures, ses compatriotes redoutent le pire.











L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook