Manifestation: enseignants et syndicats de la Fonction publique prennent rendez-vous pour le 28 juin 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Les enseignants sont très en colère contre le régime de Macky Sall. Le gouvernement en a rajouté une couche à la déclaration du Président Macky Sall, qui soutenait l’impossibilité d’augmenter les salaires dans la Fonction publique.



En effet, le Secrétaire général du Sels/Authentique, Abdou Faty dénonce la rétention de leurs cotisations syndicales par le gouvernement du Sénégal. Porte-parole du G7, M. Faty renseigne que l’Etat leur doit un mois de cotisation.



A l’en croire, l’objectif visé par les autorités à travers cette rétention, c’est d’empêcher le bon fonctionnement des syndicats qui lui ont déclaré la guerre depuis la sortie du Président Macky Sall, le 1er mai lors de la cérémonie de remise des cahiers de doléances.



Il soutient que les enseignants et l’ensemble des syndicats de la Fonction publique et des centrales syndicales se sont donnés rendez-vous le 28 juin 2019 à la place de l’Obélisque pour se faire entendre.











L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos