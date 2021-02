Manifestation et heurts à Dakar : DDD suspend son trafic pour sauvegarder ses bus Après la journée mouvementée du lundi, marquée par de nombreuses manifestations des partisans d’Ousmane Sonko qui ont fait énormément de dégâts, la direction de la société nationale de transport Dakar Dem Dikk réagit.

Avec ce couvre-feu et les horaires de déplacements limités, DDD a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre le trafic urbain, nous dit Walfnet.



« Le réseau urbain de Dakar Dem Dikk est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer. Dakar Dem Dikk, un Patrimoine national », renseigne la direction de DDD.



Et os confrères de rappeler que ce lundi, un des bus de la société a été caillassée aux alentours de Castors par des manifestants en furie. Cette colère fait suite aux déploiement de la police au domicile du leader du Pastef, laissant présager son imminente arrestation.



