Manifestation non autorisée de YAW et probable tension politique: Les forces de l’ordre sur leurs gardes à Keur Massar La manifestation de Yewwi Askan wi (YAW) qui était prévue ce vendredi à la Place de la nation n'est pas autorisée par les autorités étatiques. Et le Sénégal va manifestement commencer l'année 2023 avec de nouvelles tensions politiques. Et dans le département de Keur Massar, les forces de l'ordre craignent visiblement le pire, nous dit « L’As ».

Depuis quelques jours, force est de constater que la surveillance est devenue plus accrue. Plusieurs fourgonnettes de la gendarmerie accostent dans plusieurs secteurs névralgiques du département comme l'entrée de Keur Massar en venant de la route nationale.



Des lieux de commerce comme l'entreprise Auchan sont surveillés par les gendarmes. Par ailleurs, il faut dire que Keur Massar est l'une des localités les plus peuplées de la banlieue. Le département se positionne apparemment comme une zone «rebelle» très hostile au régime en place.



« L’As » rappelle que lors des dernières élections territoriales, la mouvance présidentielle a perdu 05 des 6 communes du département. Benno Bokk Yaakaar a été laminée aussi lors des élections législatives par la coalition Yewwi Askan Wi qui a raflé les deux députés du département.



À cela, nous dit-on, s'ajoute le fait que tous les appels à manifester de l'opposition sont fortement suivis dans cette partie de la banlieue dakaroise. Le dernier en date est le concert de casseroles du 31 décembre. Par ailleurs, il faut dire que le Président Macky Sall leur a facilité la tâche en débarquant tous les responsables de premier plan de la coalition BBY de cette localité.



