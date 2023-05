Manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public: Aliou Sané déféré au Parquet

Aliou Sané, Coordonnateur du Mouvement Y’en A Marre, poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l'ordre public a été déféré au Parquet, ce mercredi 31 mai.



D’après son avocat Me Moussa Sarr, Aliou Sané a été arrêté lundi, alors qu’il tentait de rallier le domicile de Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui.



Aliou Sané, placé en garde à vue, a reçu le soutien des organisations de la société civile qui réclament sa libération.



