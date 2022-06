Manifestation populaire du 8 juin de YAW : Comment un groupe de plus de 100 personnes prépare une guerilla Anita Diop, sur sa page Facebook, a posté une liste de donateurs, plus de cent (107 exactement), pour la manifestation organisée par Yewwi Askan Wi, ce mercredi 08 juin prochain à la Place de la Nation. Selon l'activiste, ce groupe de personnes cherche à semer le chaos dans le pays, "rien ne se passera, ce ne sera plus comme avant", a-t-elle posté. La collecte a donné 1.119.900 F CFA. En sus, les participants ont été identifiés grâce à leurs profils Watshapp, sans compter les messages de menaces qu'ils véhiculaient. "La manifestation du 8 juin devrait être poursuivie jusqu'à ce qu'ils reculent ou quittent", disaient-ils.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juin 2022 à 23:23 | | 3 commentaire(s)|













Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook