Manifestation pour le départ de Adama Barrow: Sheikh Sidia Bayo fait dans le clair-obscur

Des milliers de gambiens ont manifesté hier à Banjul (la capitale) pour demander au président Adama Barow de quitter le pouvoir au plus tard le 19 janvier 2020. Regroupant des partis politiques et des organisations de la société civile, le collectif "3 Years Jotna" exige au successeur de Yahya Jammeh, le respect de la promesse faite en 2016 par la coalition qui l’a porté au pouvoir en 2016, à savoir servir qu'un mandat présidentiel de 3 ans.



Le leader du People’s progressive party (PPP) de la Gambie, membre de la dite coalition, Sheikh Sidia Bayo, s’est fendu d’un communiqué pour se féliciter du bon déroulement de la manifestation du collectif.



Cependant, l’ancien farouche opposant à Yahya Jammeh n’a pas dit clairement s’il adhère à cette initiative.



Il déclare : « Engagé depuis 2012 sur la scène socio-politique gambienne afin d'obtenir le départ de notre ex- dictateur, Yaya Jammeh, qui n'a jamais respecté les droits humains et la démocratie en Gambie, il était de mon devoir moral en tant que citoyen gambien, militant et membre d’un parti de la coalition de 2016, mouvance Présidentielle, d'exprimer mes sentiments pour accompagner la manifestation démocratique et pacifique menée ce lundi 16 décembre 2019, sur sol gambien... »



Puis, il note « par ailleurs, je salue l'élégance du gouvernement gambien d’avoir autorisé cette marche civique, d'une génération, qui découvre un exercice rare dans l'histoire de notre jeune démocratie depuis le départ de Yaya Jammeh. Je tiens néanmoins à déclarer qu'indépendamment de toute affiliation partisane, je défendrai toujours la volonté de la majorité des Gambiens car seul l'intérêt du pays compte à mes yeux, et ma lutte contre Jammeh repose sur ce principe majeur. Il faut, aujourd’hui, écouter le pays et prendre les bonnes décisions dans l'intérêt national.»





