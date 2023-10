Manifestation qui interpelle l’Etat : La Cité Keur Mbaye Thioye dénonce les promesses non tenues des autorités

A la lumière des faits constatés sur le terrain, il ressort que des actions ont été menées depuis notre rencontre à la Présidence, il reste cependant beaucoup de choses à faire.



Les promesses d'indemnisations comprises entre 10 à 20 millions FCfa, selon le niveau de destruction, terme qui a été employé, ne sont pas effectives. L’autorisation de construire pour le recasement 2, ne concerne pas tous les membres, alors que d'autres attendent en tant qu’ayants-droit.



Le plan de lotissement bien que paru dans le Journal Officiel, n’a pas été exécute par les autorités, ce qui dénote une attitude paradoxale. Lesdites autorités refusent également de délivrer les plans parcellaires, qui permettent aux ayants-droit, de disposer d’une autorisation de construire.

Sur les 336 membres du Collectif de la Cite Keur Mbaye Thioye, ex Cité Collectif des Victimes de la Cité Tobago, la plupart d’entre eux n’ont pas reçu leur notification de bail.



" Nous souhaitons comme vous l’aviez dit, lors de l’audience, construire en respectant les normes standards, il se trouve que les commodités nécessaires, n’existent pas dans la Cité Keur Mbaye Thioye, ex Cité Collectif des Victimes de la Cité Tobago.



A contrario, la Caisse de Dépôts et de Consignations, toute proche, dispose de ces commodités, à savoir l'adduction d’eau, l’électricité et l’assainissement. Toutes choses pour dire que nous sommes ignorés par les autorités en charge de l’exécution du dossier.



Nous tenons à préciser sur la base de la situation du moment que les autorités du Ministère des Finances et du Budget, à savoir les services des Domaines et du Cadastre, n'ont pas joué pleinement leur rôle. Il en est de même pour les services du Ministère de l’Urbanisme. Compte tenu de la sensibilité du dossier et des attentes placées en vous, nous vous remercions et souhaitons une issue heureuse au contentieux. "



Cité Keur Mbaye Thioye, ex Cité Collectif des Victimes de la Cité Tobago.

Tous unis pour le règlement de la Cité Keur Mbaye Thioye,

ex Cité Collectif des Victimes de la Cité Tobago