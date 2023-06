Manifestations : 200 jeunes arrêtés à Dakar

Les arrestations se poursuivent mais un bilan provisoire ne concernant que la seule journée du jeudi 1er juin 2023, fait état de 200 jeunes interpellés, lit-on dans "Rewmi".



Selon "L’Observateur" qui donne l’information, ces personnes sont âgées entre 16 et 25 ans. Après s’être entretenu avec une source policière, le journal du Groupe futurs médias (Gfm) établit leur profil : « La plupart d’entre eux ne peuvent expliquer les raisons des manifestations. Ils sont encadrés par des meneurs qui les incitent à saccager les biens publics et privés ».



Une situation qui n’est, toutefois, pas nouvelle, explique l’interlocuteur du journal. Car, dit-il : « Ce sont des personnes qui troublent l’ordre public si une occasion se présente. Même si l’affaire, objet des affrontements, ne les concerne pas ».



Il souligne que certains n’étant « ni partisans ni politiciens »? profitent « toujours de ces moments, pour troubler l’ordre public, en volant, pillant, incendiant ».



Aussi, « dans ce mouvement de colère des Pastefiens et sympathisants de Ousmane Sonko, des malfaiteurs, tapis dans l’ombre, se délectent avec les biens d’autrui ». Mais, parmi eux, il y a « des jeunes, dont des mineurs, qui se croient dans une partie de cache-cache avec les forces de l’ordre ».