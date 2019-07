Manifestations : Aar Li Nù Bokk ‘’dribble’’ Samm Sunu Rew et marche samedi 6 juillet La plateforme Aar Li Nu Bokk, ne compte pas se laisser perturber par les contre-manifestations de Samm Sunu Rew. Elle déjoue ainsi le piège de la confrontation et choisit le samedi pour tenir ses manifestations, au lieu du vendredi, laissé désormais à Samm Sunu Rew.

« Nous cédons le vendredi à Samm Sunu Rew, qui a voulu organiser ses marches le même jour, à la même heure et au même lieu que nous. La confrontation ne nous intéresse pas, c’est notre pétrole qui nous intéresse », déclare, en effet, Aliou Sané, Coordonnateur du mouvement « Y en A Marre ». Il ajoute que le collectif « a besoin de sérénité pour ne pas perdre de vue son objectif principal ».



Par ailleurs, a-t-il indiqué, « de nombreux Sénégalais nous ont prié d’organiser les manifestations le samedi, jour férié. Ils seront plus disposés à venir défendre leurs biens avec nous. Nous avons alors tenu compte de leur souhait ».



Dans un communiqué rendu public, mercredi, la plateforme « Aar Li Nu Bokk » rappelle aller vers sa 4ème manifestation, « pour demander des comptes sur les actes de mal gouvernance avérés qui ont été posés; les fautes et forfaits commis et les délits de corruption présumés ».

