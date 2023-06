Manifestations : Les travailleurs de Dakar Dem Dikk sermonnent les Sénégalais ! Le cadre unitaire des syndicats des travailleurs de Dakar Dem Dikk a appelé, ce mercredi 31 mai 2023, les Sénégalais à préserver le patrimoine de la société publique de transport en mettant fin aux saccages et actes de vandalisme contre les bus de ladite société.

« Les bus qui sont brûlés sont synonymes d’emplois menacés et les salariés sont dans une situation d’inquiétude et de désarroi et c’est pour cela que nous sensibilisons les Sénégalais », a déclaré Marc Tendeng, le secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (UDT/3D). Il faisait face à la presse au dépôt de Ouakam.



« Plus d’une centaine de nos bus ont été brûlés, surtout au niveau de notre dépôt de Keur Massar il y a quelques jours », a déploré M. Tendeng, relevant que le parc automobile de DDD est très souvent victime de « saccage et d’actes de vandalisme » dans ce contexte politique tendu. « Cette situation perdure et devient préoccupante. Donc nous alertons et invitons les Sénégalais à plus de citoyenneté », a martelé Marc Tendeng.



Selon lui, les bus de Dakar Dem Dikk appartiennent à l’ensemble des Sénégalais. DDD est un patrimoine national. Lorsque les bus sont retirés de la circulation pour des raisons de sécurité, les pertes sont estimées à plus d’une quarantaine de millions de francs CFA en une journée, a-t-il relevé.



« Ça ne peut pas continuer. Déjà, on a un parc qui commence à s’effriter. Nous avons peu de véhicules dans le réseau urbain, donc, si on continue comme ça, ce sont des emplois qui sont menacés », a prévenu Marc Tendeng. Le cadre unitaire des syndicats a également demandé à l’Etat de prendre en compte la sécurité des travailleurs, des usagers mais également du parc automobile.



« On invite aussi l’Etat à prendre ses responsabilités à travers le ministère de l’Intérieur pour nous sécuriser, car nous n’avons ici à Ouakam que deux éléments des forces de défense et ce n’est pas suffisant », ont plaidé les travailleurs.

pulse.sn



