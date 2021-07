Manifestations à Dakar: Le sous-préfet Djiby Diallo suspend la délivrance des autorisations

Le sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby Diallo, suspend la délivrance des autorisations pour les manifestations jusqu’à nouvel ordre.



Tout est annulé, y compris le Showcase de l’artiste-chanteur, Ousmane Seck & et le Ouz band. Lequel devait se tenir demain, mercred à la maison de la culture Douta Seck.



Cet événement s’inscrivait dans le cadre du « Come Back » de l’artiste. Des invités comme Assane Ndiaye, Wally Seck, Mandiaye Seck entre autres y étaient attendus.



