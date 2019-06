Manifestations à la Place de l’Obélisque: "Aar Li nu Bokk" et "Samm Sunu Bokk" se plient à la décision du Prefet

Les plateformes « Aar Li Nu Bokk » et « Samm Sunu Rew » ont décidé de se plier à la décision du Préfet de Dakar Alioune Badara Sambe, lequel a annoncé dans un communiqué, avoir interdi toute manifestation prévue ce vendredi à Dakar.



Les deux organisations soutenues l’une par l’opposition et l’autre par le pouvoir, avaient prévu un rassemblement à la Place de la Nation ex-Obélisque et à la même heure, cet après-midi.



Pour l’autorité préfectorale, il y a « des menaces graves de troubles à l’ordre public corroborées notamment par des appels à la défiance vis-à-vis de l’autorité de l’Etat, par des risques d’infiltrations et d’affrontements entre camps opposés… ». Par conséquent, il informe les populations de sa décision d’interdire « toutes ces manifestations, afin de garantir l’ordre public dans la capitale ».



Par ailleurs, la plateforme « Aar Li Nu Bokk » qui lutte pour la transparence des ressources pétrolières, a donné rendez-vous aux journalistes lundi prochain, pour décliner son mot d’ordre.



« Samm sunu Rew » a quant à elle indiqué avoir adressé au Préfet une nouvelle demande de manifestation prévue la semaine prochaine.







