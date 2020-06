Manifestations contre le couvre-feu : Le Cnra met en demeure la SEN TV

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juin 2020 à 19:00

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a adressé ce 4 juin, une mise en demeure au Pdg de groupe Dmedia, Bougane Guèye Dany. Dans le courrier, le régulateur accuse ouvertement la Sen Tv d’avoir, hier soir, lors d’une édition spéciale, incité les gens à sortir dans la rue pour… rejoindre ceux qui manifestaient contre le couvre-feu.



Ainsi, le Cnra demande à la Sen Tv «d’observer strictement la réglementation » et de mettre un «terme définitif » à «de pareils manquements et, à éviter toute rediffusion de l’émission du 3 juin 2020 », relaie Libération.



