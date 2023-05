Manifestations de Ziguinchor: La Cojer décrie la position partisane de la Société civile

Les jeunes de la Cojer, à travers leur coordonnateur, Moussa Sow, ont vivement décrié la position « partisane » selon eux, de la société civile. « Sonko est en train de déclencher une révolution avec son gatsa gatsa. On ne peut pas comprendre, Sonko qui est parti librement dans un contexte de couvre-feu pour satisfaire ses pulsions, veut mettre le pays sens dessus-dessous. S’il a peur de Adji Sarr, il n’a qu’à le dire. Il a un problème personnel et il veut que les jeunes portent son combat. La jeunesse doit refuser de s’embarquer dans ces combats qui ne sont pas les leurs », a indiqué le coordonnateur de la Cojer.



Pour ce dernier, « Ousmane Sonko n’a pas un problème ni avec l’Etat du Sénégal encore moins avec le Président Macky Sall, mais plutôt avec une personne qui se nomme Adji Sarr. C’est cette dernière qui a porté l’affaire devant la justice et non l’Etat du Sénégal ».



Dans le même sillage, Moussa Sow n’a pas ménagé la société civile. « Prompte à réagir, la société civile n’a produit aucun communiqué pour dénoncer cet état de fait. Elle n’a également pas demandé à Ousmane Sonko de répondre à la justice. Cela montre la position partisane de la société civile », dénonce Moussa Sow.











Le Témoin