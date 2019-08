Manifestations de l’opposition: Mamadou Diop Decroix invite Aar Li Nu Bokk à revoir sa stratégie Mamadou Diop Decroix a invité l’opposition et la plateforme Aar Li Nu Bokk à revoir leur forme de lutte, notamment dans le scandale du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2019 à 14:33 | | 0 commentaire(s)|

« Les stratégies de lutte ne sont pas efficaces. Je l’ai toujours dit. L’opposition doit organiser le peuple. Il faut s’organiser par département, en coordination départementale et en coordination de quartier, en impliquant les jeunes », a dit le député ce dimanche dans l’émission Grand Jury.



« Les Sénégalais sont indignés. Il y a une injonction éthique et politique contre le pouvoir. Le pouvoir a une épine au pied. L’opposition veut surfer sur cela, mais ça ne marche pas », a-t-il dit, à cause de ce manque d’organisation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos