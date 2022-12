Manœuvre nationale « Ferlo 2022 » : Me SidikiKaba, le MFA, a présidé la journée VIP Le Ministre des forces armées, Me SidikiKaba, accompagné du CEMGA Cheikh Wadea présidé la Journée VIP qui a mis fin, ce vendredi 02 décembre 2022, au Centre d’entrainement tactique Colonel Thierno Ndiaye de Dodji,à la manœuvre nationale « Ferloo 2022 ».

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

La manœuvre nationale, exercice bisannuel des Armées sénégalaises, s’est déroulée du 26 novembre au 02 décembre 2022.



Dénommée « Ferlo 2022 », cette édition était conduite dans un espace compris entre les régions de Louga, Saint-Louis et Matam. Cet exercice interarmées a mis en œuvre plusieurs composantes des armées de terre, de l’air et de mer ainsi que des unités d’appui et de soutien.



L’exercice « Ferlo 2022 » s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du concept de défense nationale du Sénégal. L’objectif principal est de tester les capacités opérationnelles des unités engagées et leur aptitude à manœuvrer ensemble, dans une opération de défense du territoire national face à un ennemi conventionnel usant de modes d’action hybrides.



D’importants moyens humains et matériels ont été déployés à cet effet, dont un hôpital militaire de campagne.



La manœuvre nationale est aussi une opportunité pour les Armées de communiquer avec les populations sénégalaises, c’est ainsi que dans le cadre du concept Armée-Nation, diverses prestations (actions civilo-militaires)ont été fournies au bénéfice directe des populations de la zone d’exercice (Consultation médicales gratuites à l’hôpital militaire de campagne installé à Dodji; dons de médicaments et de matériels médicaux aux postes de santé de Kadji Madia et LagbarBoké Dialoubé, Diéri Diouga Oudalaye et Loumbol.









