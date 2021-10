Manœuvres du marabout de Sonko rencontre les jeunes africains : Serigne Abdou Mbacké fâche Touba Les agissements de Serigne Cheikh Abdou Mbacké, par ailleurs marabout de Ousmane Sonko, sèment la suspicion à Touba. En effet, le marabout est accusé d’être le trait d’union entre le leader de Pastef et le Khalife général des Mourides.



Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 12:09

A en croire, "Le Quotidien", Serigne Cheikh Abdou Mbacké, est actuellement en train de faire la navette entre la France, l’Italie et l’Espagne. Son agenda est clair : “ Rencontrer les dahiras mourides et organiser des séances d’échanges téléphoniques entre les talibés et Ousmane Sonko. A la fin des sessions, il se retire avec quelques leaders des dahiras et leur passe au téléphone, Ousmane Sonko. Le laïus de ce dernier est de leur dire que lui est un mouride, qui a connu Serigne Touba sur le tard. Il a même essayé de faire entrer dans la tête des gens que Touba le soutient ”, relatent les informateurs du journal.



D’après ces derniers, “ le discours de Ousmane Sonko a été de dire aux membres des dahiras, de tout faire pour peser sur les prochaines élections locales en attendant 2024, année où il va remporter les élections et faire de Touba la vraie cité qu’elle doit devenir ”.



D’ailleurs, les mêmes sources affirment que Serigne Cheikh Abdou Mbacké était en Italie près de Rome et doit se rendre à Genova. Ce, afin de faire “ croire que le Président Macky Sall est contre les mourides ”.



