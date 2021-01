Manque d’électricité au Cfp de Dabo : Enseignants et élèves crient haro sur l’État Un établissement sans électricité où les enseignements apprentissages se limitent essentiellement à la théorie, le Centre de formation professionnelle de Dabo, créé en 2015, va mal. Enseignants et élèves très en colère ont décidé d’observer un arrêt de travail, ce mardi, pour se faire entendre et exiger de l’État de meilleures conditions d’apprentissage.

«Un Centre de formation professionnelle ne peut pas fonctionner sans électricité», a martelé la directrice du Cfp de Dabo, Madame Mouskoto Touré. Ce manque d’électricité a porté préjudice aux apprenants, puisque cela impacte négativement sur leurs performances.



«L’année dernière, nos candidats au Cap avaient été pénalisés à cause d’une machine qu’ils ne savaient pas manipuler. Le mal dans cet établissement est que seule la théorie reste possible. Les élèves ne peuvent pas pratiquer, faute d’électricité», a déploré, avec amertume, un des formateurs, M. Papa Gallo Sidy Diop.



C’est pourquoi, la communauté éducative du centre invite l’État et les collectivités territoriales polarisées de régler cette question préoccupante dans les meilleurs délais.

