Manque de soutien et de considération: Des jeunes de l'Apr Thiès crient leur ras-le-bol et menacent de boycotter les activités du parti

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Des jeunes de l’Alliance Pour la république (Apr) de Thiès se retrouvés hier à la permanence départementale pour crier leur ras-le-bol. Ils ont dénoncé un manque de leadership au sein de l’Apr, mais aussi de soutien à leur endroit. C’est ainsi qu’ils ont menacé de boycotter les activités du parti. Lors d’un point de presse tenu à la permanence de l’Apr, la jeunesse républicaine de Thiès a tapé du poing sur la table hier, pour crier son ras-le-bol et menacer de boycotter désormais les activités du parti. Selon Ibrahima Ngom de Ngoudiane, porte-parole du jour, les jeunes apéristes sont laissés pour compte après 12 ans d'engagement, de militantisme et de loyauté.



A l’en croire, la situation actuelle ne fait qu’exacerber chaque jour davantage la frustration et un certain malaise dans les rangs de la formation marron-beige. En ce qui concerne spécifiquement les jeunes, il souligne qu’ils manquent de tout. Il s’agit notamment d’emplois, de financements et de considération. «Faute de leadership dans la coordination et le management intégré de toutes les couches du parti en général et de la jeunesse en particulier, nous sommes en manque d'opportunités. Hier comme aujourd’hui, nous cherchons tous à servir le président de la République, à accompagner la vision du Sénégal émergent. Malgré notre engagement et loyauté, cela nécessite un accompagnement et un soutien de la part des leaders de la localité. Mais les portes sont souvent fermées», a indiqué Ibrahima Ngom.



A l’en croire, «les leaders passent tout leur temps à snober les jeunes, les utiliser à des fins électoralistes avant de les abandonner à leur triste sort. Il est temps que nos dirigeants prennent conscience que nous avons besoin d'une vraie chance de nous réaliser». Il estime que la jeunesse républicaine du département de Thiès a plus que jamais besoin de soutien, mais aussi de mentors, de personnes qui croient en elle, qui la guide dans ses choix, qui l’encourage à persévérer. «Mais, il faut nécessairement des structures d'accompagnement solides, qui nous permettent de nous appuyer sur une communauté de jeunes partageant nos aspirations et nos défis. Nous sommes en manque de perspectives. Nous avons besoin d'un horizon, d'un but, d'un sens à notre avenir. Mais comment avoir des rêves quand nous sommes constamment confrontés à une actualité noire, à des crises de chômage et un sous-emploi qui nous semblent insurmontables ?Nous avons besoin de voir plus loin. Et cela suppose que nos leaders nous offrent une vision claire et motivante», affirme Ibrahima Ngom.



Par ailleurs, il souligne que la jeunesse républicaine de Thiès est suffisamment mure, avec des idées et des projets bien identifiés, mais elle a besoin d’écoute pour créer les conditions qui puissent lui permettre de contribuer à la société, à sa communauté, à l’économie nationale. «Nous avons l'impression que nos voix ne portent pas, que nous ne sommes pas entendus. Nous exigeons que nos opinions soient considérées, que nos expériences soient prises en compte, que nous soyons impliqués dans les choix qui nous concernent. Nous sommes en manque de dignité. Nous ne voulons pas être des assistés, des jeunes déprimés, des fainéants. Nous voulons être acteurs de notre vie, de notre pays, de notre parti. Mais cela suppose que l'on nous donne une vraie place, que l'on respecte nos droits, que l'on reconnaisse notre valeur. Nous méritons mieux que ce que l'on nous offre aujourd'hui», a déclaré Ibrahima Ngom. Last not but least, il a émis le souhait que ces revendications ne restent pas lettre morte, et que leurs aînés entendent ce cri de cœur. Et d’ajouter : «Nous sommes prêts à nous battre pour notre avenir, mais nous avons besoin de votre soutien. Les jeunes sont l'avenir, mais leur présent doit être pris en compte».

L'As

