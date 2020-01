Mansour Elimane Kane, nouvel ambassadeur du Sénégal à Washington a pris fonction Notre nouvel ambassadeur à Washington vient de présenter ses lettres de créances au Président américain Donald Trump. Mansour Elimane Kane (ancien ministre de l'Energie) remplace à ce poste l'ambassadeur Momar Diop, resté moins d'un an comme ambassadeur dans la capitale américaine.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020

Mansour Elimane Kane a particulièrement insisté sur trois points :



-le renforcement de la coopération économique entre le Sénégal et les Etats Unis ;



-l'incitation à la participation du secteur privé américain aux projets du développement économique et social du Sénégal;



-la collaboration accrue des Autorités de nos deux pays dans toutes les instances pour le renforcement de la sécurité mondiale.









