Mansour Faye à Kaolack: Le démarrage des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako imminent Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a annoncé lundi à Kaolack (centre), le démarrage pour bientôt des travaux du chemin de fer Dakar-Bamako pour améliorer le transport entre le Sénégal et le Mali, rapporte l'Agence de presse sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

"Nous allons remettre le rail en service pour améliorer le transport entre le Sénégal et le Mali. Pour bientôt, les travaux vont démarrer. Et, dans un premier temps de Dakar à Tambacounda. Sur cet axe, nous allons faire du rail métrique et ultérieurement réalisé des voies et écartement standard", a déclaré le ministre.



Mansour Faye accompagnait une délégation malienne venue présenter ses condoléances aux familles des victimes de l’accident survenu récemment à Kaolack.



Quatre personnes ont été tuées dans une collision entre un taxi et un camion de transport de marchandises immatriculé au Mali, dans le centre-ville de Kaolack. L’accident a également fait un blessé grave.



"A Kaolack, il y a une très forte présence de la communauté malienne. Et idem au Mali. Dans la dynamique de ces relations, à travers le corridor, nous allons travailler davantage pour améliorer le transport", a-t-il assuré.



L’autre alternative consiste à réaliser l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack qui ’’va arriver en contournant la ville de Kaolack, une grande agglomération", a t-il laissé entendre.



Selon lui, cette autoroute va permettre à certaines catégories de véhicules de pouvoir continuer leur chemin vers le Mali sans traverser la ville de Kaolack.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos