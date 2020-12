Mansour Faye attaqué: Maodo Malick Mbaye recadre poliment Marie Teuw Niane

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Décembre 2020

Un ancien Ministre qui plus est un si grand intellectuel, ne doit jamais se prévaloir de liberté pour dépasser les limites de la décence humaine. Dans le cas de Mary Teuw Niane, il y a un abus manifeste de langage et une réelle volonté de faire mal.



« Rien dans l’adversité, le désamour ne peut expliquer qu’on puisse jeter à la chienlit, l’honneur d’un homme », a recadré Maodo Malick Mbaye sur sa page Facebook.



Autour du débat sur la dénomination d’une avenue de Saint-Louis, il trouve excessifs les propos du Pr. Marie Teuw Niane et soutient que « tout ce qui est excessif, devient insignifiant ». N’est-ce pas Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord ?



Alors, il a demandé à son cher grand frère Marie Teuw, de demeurer un intellectuel en tous lieux et en toutes circonstances.



