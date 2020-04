Mansour Faye: « l’UDE de Diop Sy, n’est pas attributaire de tout le marché du transport des denrées » C’est peut être une partie de l’histoire qui n’était pas tout à fait claire dans l’attribution du marché du transport des denrées alimentaires destinées à un million de familles dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, initiée par l’Etat à travers la Force covid-19. Et pour cause, beaucoup avaient à l’esprit que l’Urbaine d’Entreprise (UDE, appartenant au député Diop Sy, avait raflé tout le marché du transport des ces denrées qui doivent être convoyées dans toutes les régions.

Face à la presse ce vendredi, le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale a d’abord réaffirmé ses propos d’il y a quelques jours, précisant que ce montant le 6 milliards FCFA, donné par certaines sources, n’est pas conforme à la réalité.



En effet, a-t-il expliqué, « le transport des marchandises se fait en deux phases, il y a d’abord le transport en tant que tel, qui consiste à convoyer la marchandise d’un lieu à un autre, mais il y a également la partie manutention. Sur ce plan, je dois préciser que le chargement des marchandises revient aux camionneurs et que le déchargement est pris en charge par nos services. L’un dans l’autre, le convoyage et la manutention, ne peuvent pas dépasser 2 milliards de francs. C’est impossible. Le convoyage des marchandises, tourne autour de 1,8 milliard ».



Par ailleurs, le ministre du Développement communautaire a indiqué que « l’Etat contractualise par région et par entreprise, selon un prix fixé par l’Etat. Aucune entreprise n’a gagné tout le marché. Les marchés sont attribués par région et par quantité. L’UDE est attributaire de certaines régions et d’une certaine quantité à transporter ».



Tout au contraire, Mansour Faye a souligné que « l ’Etat ne dispose aujourd’hui que d’un nombre de 250 camions sur un besoin total de 600 camions, au moins, par jour, pour transporter les vivres dans les délais souhaités par le chef de l’Etat ». Aussi, a-t-il invité les camionneurs disposant de camions, à se rapprocher de ses services pour effectuer le travail.



A ce jour, a-t-il dit, « seules 8559,5 tonnes de marchandises ont été convoyées, ce qui ne représente que 5% de la quantité totale de denrées alimentaires à transporter ».



