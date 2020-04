Mansour Faye: « quand on a informé les soumissionnaires de visites de leurs stocks par l’armée et la gendarmerie, plusieurs se sont retirés » Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale a fait face à la presse ce vendredi, pour apporter des éclairages sur l’attribution du marché du riz, objet de polémique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020

« Nous demandions du riz brisé non parfumé en sacs de 50 kilogrammes pour 5000 tonnes au minimum. Sucre en conditionnement, 500 tonnes, savons en pack en 300 grammes, 10 000 tonnes. Les candidats intéressés, étaient invités à présenter leurs documents au plus tard le 3 avril à la direction de l’Administration générale du ministère du Développement communautaire. A la date du 3 avril, nous avions reçu plus de 60 offres », dit-il.



Et de souligner, concernant le riz, « quand on a dit aux soumissionnaires que la gendarmerie et l’armée devraient venir vérifier leurs stocks sur place pour s’assurer de la disponibilité des quantités demandées, plusieurs de ces soumissionnaires se sont retirés », a-t-il dit.



C’est ainsi que « les 4 meilleures offres ont été retenues. Il s’agit du groupe Bambouck pour un montant de 2 275 000 000 FCFA, Avanti Suarl, pour un montant de 9 650 000 000 FCFA, la société Afri &Co pour un montant de 8 250 000 000 FCFA, le quatrième, c’est le comptoir commercial Mandiaye Ndiaye pour un montant de 8 2 50 000 000 FCFA », a-t-il poursuivi.



Affirmant qu’il ne sait pas pourquoi l’entreprise Avanti Suarl de l’homme d’affaires Ryan Hachem, qui a gagné le marché, ne figure pas dans les registres de l’Apix, Mansour a, toutefois, souligné que ce n’est pas son ministère qui attribue les marchés. Il a surtout précisé que l’entreprise de Ryan Hachem, était la seule qui disposait du stock requis, sur place, à un meilleur prix, réfutant toute relation d’amitié avec ce dernier.



