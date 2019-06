Mansour Faye sur l'enquête de la BBC: « Ceux qui s’agitent sont des ennemis du Sénégal... »

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 08:47 | | 1 commentaire(s)|

Le ministre Mansour Faye s’est prononcé sur l’affaire du « scandale à 10 milliards » révélé dans un documentaire par la BBC qui met en cause Aliou Sall. Selon lui, contrairement à tout ce qui a été dit dans l’enquête de la journaliste, les intérêts du Sénégal ont été préservés dans la signature de ces contrats.



« Il n’y a pas de quoi fouetter un chat, dans cette affaire », dit-t-il, avant d’accuser l’opposition d’avoir monté de toutes pièces cette affaire pour faire mal au Président et à sa famille. « Ceux qui s’agitent autour de cette question pour moi, ce sont les ennemis du Sénégal. Ils sont tous animés d’intérêts politiques. Mais ils savent tous jusqu’ici, il y a aucune goutte de pétrole exploitée, encore moins du gaz produit. Notre pays ne bénéficiera des revenus du pétrole et du gaz qu’en cette année », martèle-t-il.



Mansour Faye soutient que Aliou Sall a bel et bien le droit de jouer le rôle de facilitation dans la signature des contrats pétroliers et gaziers. D'ailleurs, le frère de la Première Dame ajoute que « s’il y a tout ce tollé autour de cette affaire, c’est parce que seulement, c’est le frère du chef de l’Etat ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos