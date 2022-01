Mansour Faye tend la main aux autres candidats qui lorgnaient son fauteuil : Mary Teuw hésite ..

Comme le dit l’adage, l’action suscite la réaction. Le professeur Mary Teuw Niane a apporté sa réponse : «Nous sommes tous engagés dans ce qui se fait au niveau de la commune de Saint Louis et dans le département de Saint Louis et œuvrons déjà dans ce sens-là».



Selon sa conviction, ses camarades et lui n’y voient pas de difficultés particulières. Maintenant, l’interrogation que se pose l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche s’avère être la suivante :



«Est-ce que nous allons venir institutionnellement travailler avec lui ? Cela, évidemment, est une question qui se pose à notre coalition. Elle y réfléchira et prendra position…».

Tribune