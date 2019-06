Mansour Sy Djamil:« Notre pétrole et notre gaz sont en train d'être volés par Macky Sall et Marième Faye Sall »

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 11:51 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Mansour Sy Djamil a lancé un appel à une mobilisation contre le Président Macky Sall et son "clan" qu’il accuse d’avoir spolié les ressources pétrolières et gazières. « Notre pétrole et notre gaz sont en train d’être volés par Macky Sall et Marieme Faye Sall. Les Sénégalais doivent se rebeller pour bouter hors du pouvoir tous ces voleurs. Le Sénégal n’appartient pas à la famille Faye Sall », a-t-il affirmé.



Le marabout et homme politique dont les propos rapportés « Le Quotidien », s’exprimait hier lors du rassemblement de la plateforme de « Aar Li Nu Bokk » sur le boulevard du Centenaire. Plusieurs chefs de l’opposition et des leaders de la société civile ont pris part à la manifestation. Parmi eux, Ousmane Sonko, Avdoul Mbaye, Barthélémy Dias, Cheikh Bara Dolli, député du Pds…



La plateforme Aar Li Nu Bokk est née au lendemain de la diffusion d’une enquête documentaire de la BBC sur un scandale présumé de 10 milliards de dollars portant sur le contrat signé entre l’Etat du Sénégal et Petro-tim. Elle exige la renégociation des contrats pétroliers et gaziers et la transparence dans la gestion des revenus tirés de ces ressources.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos