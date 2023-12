"Manuel pour journaliste nul en Wolof": Un livre du colonel Moumar Gueye dédié aux médias

L’année 2023 se termine bien en termes de nouvelles sur le plan littéraire. Le colonel Moumar Guèye, vigie et gendarme de la bonne orthographe en langue wolof, va faire paraître un ouvrage dans cette langue. Un livre dédié aux médias. Le titre du livre se veut très provocateur. Il est ainsi intitulé: « Manuel pour journaliste nul en Wolof! Trop nul 0 /20 ».



En tout cas, mentionne LeTémoin qui donne l'info, ce sera un précieux document pour les journalistes de tous les médias radio, télévision, presse en ligne et presse écrite qui ne cessent d’écorcher cette belle langue qu’est celle de Ndiadiane Ndiaye et de Kocc Barma Fall.