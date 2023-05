Maodo Malick Mbaye, membre de la TFR, avertit Sonko et Mimi : « Boycotter ce dialogue, est un acte de suicide politique »

Maodo Malick Mbaye qui s’est adressé aux journalistes, précise : « On ne peut forcer personne à venir à dialoguer. On le leur concède. Le Président Macky Sall a fait son devoir en appelant à des concertations. S’ils (Sonko et Mimi) ne veulent pas rejoindre le dialogue, qu'ils n'influencent pas les autres.



Khalifa Sall n’a pas participé aux dernières élections, mais cela ne l’a pas empêché d'être un homme politique responsable, averti et réfléchi. Le Sénégal marche. Nous disposons d’une majorité à l’Assemblée ». Dans ce sillage, la Task Force Républicaine de l'Alliance Pour la République s’est félicitée de cet esprit d'ouverture et d'unité par lequel le Président Macky Sall a invité les forces vives de la Nation, au dialogue et à la concertation, dans le respect de l'État de droit et des institutions de la République.



La TFR encourage les syndicats, les partis et organisations politiques et de la société civile, qui ont compris et accepté cette main tendue du Chef de l'État. A la poignée de nihilistes minoritaires qui placent leur égo surdimensionné, leurs affaires judiciaires privées et leur folie des grandeurs, au-dessus de la quête de consensus, la TFR rappelle que le Sénégal est un très grand pays, qu'aucune tentative de subversion commanditée ne saurait ébranler. " Aucune force obscure ne pourra saper le développement de notre cher pays dans la paix, la concorde et le dialogue permanent ".



« Au nom des générations actuelles et futures, le Président Macky Sall a fini de mettre notre cher pays sur l'orbite de l'émergence, avec un bilan incontestable dans tous les secteurs de la vie socio-économique », a précisé Cheikh Bakhoum, qui a lu la déclaration liminaire.



S’agissant du parrainage, le Dg de l’Anamo précise : « Toutes les démocraties procèdent au filtre. Le parrainage est citoyen. Le nombre de parrains a été revu à la baisse ».