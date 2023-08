Maodo Malick Mbaye sur le candidat de BBY: «Tout ce vacarme autour des candidatures n’est que gesticulations politiques sans effet au finish » Maodo Malick Mbaye, membre du secrétariat exécutif de l’Apr crache des vérités crues dans le débat et le tiraillement noté entre candidats à la candidature de Bby.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2023 à 18:16

Dans une rencontre avec les différentes antennes de son mouvement, il signale “ Le Secrétariat Exécutif National de l’APR où je siège, avait laissé le choix au président Macky Sall de choisir pour nous le candidat de la coalition Bby en vue de la présidentielle de 2024. Mais la tournure des événements qui va jusqu’à entraîner la division de nos militants est inquiétante. C’est pour cela qu’on a pris la décision de réunir de nos différentes antennes parce qu’il y a une gesticulation aux relents d’appels à candidature ou manifestations de candidature au sein de Bby».



La démarche, selon lui, «est problématique parce qu’au niveau du secrétariat exécutif de l’Apr, au niveau de Bby, le président Macky a reçu carte blanche pour nous choisir un candidat . Mais face au retard noté dans la publication du nom du candidat devant porter le flambeau de Bby, les militants de la coalition de la mouvance présidentielle se perdent en conjecture et d’autres font des allégations au regard des gesticulations de certains de nos camarades candidats à la candidature .Nous devons pas oublier que notre candidat ne doit pas être porté ou coachè par un clan et une coterie”.



S’adressant à ses militants de Thiès il les appelle à rester unis et à se consacrer aux travail envers les électeurs. «Macky Sall est un homme de son temps. C’est un leader de son époque ; Il l’a démontré en s’opposant à une pression hors portée humaine l’appelant à se présenter pour un 3ème mandat“. “Tout ce vacarme autour des candidatures n’est que gesticulations politiques sans effet au finish.”



Le choix que le président fera, ce sera un choix que lui - même va porter. Il va en être le Directeur de campagne qu’il va porter à travers le Sénégal et nous allons assurer une victoire éclatante dès le 1ertour à ce candidat qui sera celui de Macky Sall. Tout ce bruit qu’on attend sur les candidatures n’est que gesticulations et animations politiques.



Le nom du candidat sortira de la bouche ou de l’écrit du président et à ce moment nous serons aux avant-postes pour porter le combat», précise le patron de l’Anamo. Nous avons l’avenir devant nous car Macky Sall sera mon dernier mentor politique. Battons-nous pour la victoire de notre candidat et le meilleur reste à venir “ lancé Maodo Malick Mbaye à l’endroit de ses militants en liesse et revigorés.



