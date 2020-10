Maouloud 2020 : La décision est tombée ce mardi, la famille de Mame Rawane Ngom célèbrera le Gamou à Mpal La décision est tombée ce mardi, une semaine, jour pour jour, après le report du Gamou de Tivauane sur choix du Khalife de Tarikha Tidiania Serigne Babacar Sy Mansour. La famille de Mame Rawane Ngom célèbrera de son côté le Gamou à Mpal

Le comité d’organisation de la famille Mame Rawane, après avoir tenu une réunion ce matin avec le Khalifa général Serigne Ousmane Ngom , a décidé de célébrer le Gamou 2020 comme les années précédentes dans le respect des mesures barrières.



Ainsi donc, malgré le contexte de la pnadémie COVID-19, comme les autres années, la célébration annuelle de la naissance du Saint Prophète Mouhamed aura lieu à Mpal.



Pour rappel, c’est en février de cette année que Serigne El hadji Ousmane Ngom, fils du défunt Khalife El Hadji Lamine Ngom, premier khalife de Seydi Hadji Rawane Ngom est devenu le nouveau Khalife général de la famille de Mame Rawane Ngom après le rappel à Dieu de son père.



Serigne Mame Rawane Ngom était un fervent disciple et ami de Mame El Hadji Malick Sy de Tivaouane, la référence religieuse qui a consolidé la confrérie Tidiane au Sénégal et à travers le monde.



