Maouloud 2022 : Serigne Khadim Lô face aux contre-valeurs, « inspirons des enseignements du Prophète PSL …»

Les enseignements du Prophète (PSL) sont plus que jamais un bouée de sauvetage incontournable pour la société musulmane, surtout en cette période de perte de valeurs. Injustice, détournement d’objectifs mènant vers LE TOUT-PUISSANT, une course vers des insanités jalonnent aujourd’hui le vécu des jeunes et des moins jeunes. C’est sur cette nécessité d’un retour vers les valeureux enseignements du prophète Seydina Mouhamed que Serigne Khadim Lô a axé cette partie de son discours, revenant sur le rêve prémonitoire d’un Saint homme, qui colle plus que jamais à notre monde actuel…

