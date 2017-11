Maouloud : L’Armée annonce le déploiement d’importants moyens à Tivaouane

A l’occasion de la célébration du Maouloud, les Armées sénégalaise vont déployer d’importants moyens humains et matériels pour assister les pèlerins du mercredi 29 novembre au samedi 2 décembre 2017, appris Leral, d’un communiqué de la Direction de l’information et des relations publique de l’Arme (Dirpa).



« Cette mesure qui entre le concept Armée-Nation, se traduira par le déploiement d’un hélicoptère comme élément médicalisé militaire d’intervention rapide, d’un hôpital militaire de campagne avec une équipe de médecins militaire spécialisés dans différents domaines.



Ces dispositifs sanitaires seront implantés à la caserne des sapeurs-pompiers, à Khalkhous mais aussi à l’école 4 de Tivaouane où des consultations gratuites seront faites au profit des populations et des pèlerins », indique le document.



Le même document annonce l’implantation d’«une unité mobile de boulangerie, qui sera basée quant à elle en face de la Zawiya de Serigne Ababacar Sy, aux fins de servir quotidiennement aux populations du pain et du café au lait de qualité ».













Cheikh. T. Sy (stagiaire)