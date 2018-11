Maouloud: Le CRS accentue sa croisade contre la Dengue au Gamou de Tivaouane et Kaolack

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Novembre 2018 à 15:09

Tivaouane, le 20 novembre 2018 (CRS) – La croisade contre la Dengue est de mise à Tivaouane et Kaolack qui refusent du monde en ce jour de célébration du Maouloud. Elle est engagée par le plan d’action opérationnel de la Croix-Rouge sénégalaise dans sa mission d’auxiliaire des pouvoirs publics.



Ce plan d’action est mis en œuvre depuis trois jours par 193 volontaires, dont 76 à Tivaouane et 117 à Kaolack, à travers des visites à domicile intégrées auprès des chefs de ménages et des responsables de sites d’accueil. En l’espace de deux jours, 24 286 personnes ont été touchées (11 426 hommes et 12 860 femmes), 7017 dans la capitale du Saloum (samedi et dimanche) et 17 269 dans la cité religieuse de Seydi El Hadji Malick Sy (le dimanche), grâce à 1360 visites à domicile intégrées réalisés, dont 900 à Tivaouane et 460 à Kaoalck.



La mise en œuvre de ce plan d’action opérationnel est appuyée par la Croix-Rouge de Belgique et la Croix-Rouge française. Au total, 76 équipes de volontaires par binôme, dont 40 à Kaolack et 36 à Tivaouane, mènent le travail de terrain facilité par un plan de progression des districts sanitaires qui ont assuré auparavant, les sessions d’orientation sur les modes de transmission, de manifestation, les mesures de prévention de la Dengue.



Aussi, dans le cadre de la couverture sanitaire, 298 secouristes travaillent aux côtés des agents de santé au niveau de plusieurs points de prestation et de la tente médicalisée «BUMOS» de la Croix-Rouge sénégalaise installée à Keur Matar. Ce dispositif d’intervention couvre la célébration du Maouloud ce lundi 20 novembre 2018 à Tivaouane, Kaolack, Thiénaba, Thiès Commune, Pout et Rufisque avec un jalonnement routier assuré par une quarantaine de secouristes.



Il en est de même avec le déploiement de 40 autres volontaires pour le rétablissement du lien familial des enfants momentanément séparés de leurs parents, notamment à Tivaouane et Kaolack.

