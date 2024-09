Maouloud : Récitals de Coran et de Khassaïdes à la Grande mosquée de Touba

Des séances de récitals du Coran et de Khassaïdes (les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké) ont rythmé, dimanche soir, la célébration du Maouloud à la Grande mosquée de Touba.



Plusieurs fidèles de la communauté mouride ont pris d’assaut, en début de soirée, le lieu de culte, pour célébrer le Maouloud, l’événement religieux commémorant la naissance du prophète Mouhamed (PSL).



Sous une tente, les équipes du Hizbut-Tarqiyyah se sont relayées jusqu’à l’aube, pour réciter le Coran et les écrits de cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du Mouridisme.



” Célébrer la nuit de la naissance du sceau des prophètes, est un devoir pour tout musulman. La naissance glorieuse de Muhammad (PSL) est bénite et respectueuse, sa célébration est obligatoire pour tout musulman croyant ”, a expliqué Serigne Fallou Ndiaye, un disciple mouride.



Convaincu des grâces que renferme cette nuit, a-t-il ajouté, ” Cheikh Ahmadou Bamba avait exhorté les disciples et tous les musulmans, à célébrer cette nuit ”. Il a rappelé l’importance que le Cheikh accordait à la nuit de la naissance du Prophète (PSL).



Babacar Niang, un disciple qui vient de Diourbel, a sacrifié à la tradition. “ Chaque année, je célèbre la nuit du Maouloud dans la cité religieuse de Touba ”, a-t-il fait savoir, soulignant que le Gamou est un moment de dévotion, de recueillement et de prières.



Le Maouloud a été célébré dans beaucoup de foyers religieux de la commune de Diourbel, notamment à Médinatoul communément appelé “Keur Gou Mag” et chez la famille du vénéré Mame Thierno Kandji.













Aps

