Maouloud célébré à Touba Sanokho : L’étonnante vie et les secrets du missionnaire insoupçonné, Serigne Mamadou Sanokho Jeudi 29 Octobre 2020, Touba Sanokho a célébré la naissance du Sceau des Prophètes, Seydina Mouhamed. El Hadji Karmo Benfa Sanokho, le khalife général de Touba Sanokho a délivré son message. La célébration du Maouloud à Touba Sanokho a été une opportunité de revisiter l’étonnante vie et les secrets du missionnaire insoupçonné, Serigne Mamadou Sanokho. Des hommes de valeurs, le Sénégal en détient un trésor insoupçonné…

Le Maouloud célébré l’an dernier avec Mamadou Sanokho, le Fondateur de cette cité religieuse et son fils ainée, le contexte de cette année, au-delà de cette pandémie Covid-19 est marquée par le rappel à DIEU de cette haute personnalité.



Dans cet entretien accordé à Leral Tv, Seydina Mouhamed. El Hadji Karmo Benfa Sanokho, le khalife général de Touba Sanokho, a lancé son message à l’ensemble du Sénégal et des pays voisins comme la Gambie, la Guinée et même la Guinée-Bissau qu’il compte perpétuer ce legs.



Qui était ce guide religieux de cette localité de Kaolack qui a vécu 117 ans selon ses héritiers ? Pour est-il considéré comme un missionnaire ? Quel est ce secret confié à ses ancêtres avant sa naissance ? Est-il Gambien ou Sénégalais ? Qu’a-t-il laissé derrière lui après sa volonté perpétuer l’œuvre du Saint Prophète ?

Des secrets, si vous voulez en savoir, suivez cette vidéo dans son intégralité ! C’est vrai étonnant !



