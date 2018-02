Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mapenda Diop, un expert à la tête d'Expat Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Février 2018 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Il fait partie de cette nouvelle génération de jeunes leaders qui ont très tôt cru à l’entreprenariat. Mapenda Diop puisque c’est de lui qu’il s’agit, est une tête qui ne fait pas trop de bruit.



Ce jeune entrepreneur est un pur produit du challenge positif dont l’objectif est le changement et la réussite. Né en 1976 à Dakar il a très tôt quitté le Sénégal pour aller poursuivre ses études secondaires en France, où il obtient un Bac scientifique en 1997, avant de commencer ses études en Informatique.



Ensuite, Mapenda Diop décroche une maîtrise en gestion des entreprises. De retour au Sénégal en 2004, il est aussitôt recruté par l’opérateur de télécommunications Sentel, devenu aujourd’hui Tigo, comme agent marketing, chargé de la veille technologique. En fin 2004, il quitte cette société pour intégrer le Service économique de l’ambassade de France en qualité de sectoriel en charge de l’industrie, de l’environnement et des TICs et participe activement au développement des entreprises françaises implantées au Sénégal.



Mapenda Diop est le créateur du site internet Expat-dakar.com, une plateforme d’annonces gratuites sur laquelle l’on peut tout vendre et tout acheter. Son site a connu un succès grandissant au Sénégal avec des milliers de visiteurs par jour. Une première alors au Sénégal. En 2010, il quitte l’ambassade de France et crée sa propre entreprise : l’agence digitale EDCOM.



Avec cette structure née pour apporter des solutions digitales aux entreprises et par laquelle il a eu ses premiers galons d’entrepreneur, il fait des prestations d’envergure au niveau local et international.

Source socialnetlink.org

N.B : le titre est de la rédaction





