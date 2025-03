Marame Kaïré et ses collaborateurs sur la Korité : « Impossible de voir la lune au Sénégal, le samedi »

Va-t-on vers une Korité unique au Sénégal ? Il semble bien. L’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie a publié un communiqué pour donner des informations sur la visibilité du croissant lunaire. Selon Marame Kaïré et ses collaborateurs, le samedi 29 mars 2025, la lune se couchera à 19h 38, tandis que le soleil se couchera à 19h 22.



À ce moment-là, la lune, âgée seulement de 8 heures et 40 minutes, avec une surface éclairée de moins de 1%, ne sera pas visible au Sénégal, même avec des moyens d’observation sophistiqués. Cependant, le dimanche 30 mars, la lune se couchera à 20h39, soit 1h17 après le coucher du soleil à 19h22. Elle sera alors âgée de 1 jour, 8 heures et 24 minutes, avec une surface éclairée de 3% et une altitude de 14°.



Le croissant lunaire sera observable à l’œil nu au Sénégal, partout où le ciel sera dégagé. Ainsi, la situation est claire : à moins de déclarer que la lune a été aperçue au Mali, en Côte d’Ivoire ou ailleurs, la Korité est prévue pour le lundi 31 mars prochain, comme le rapporte "Les Echos".













