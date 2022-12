Marche Blanche des Femmes - Appel à l’action ! Malheur ! Horreur ! Stupeur ! Fureur ! Quelques mots qui ont rythmé cette année qui se termine, encore une fois, sur un paroxysme de violence envers les femmes. Le 19 décembre 2021, est née la Marche Blanche Des Femmes (MBDF), d’un mouvement spontané et fédérateur, cri du cœur de toutes et de tous, pour que s’arrêtent enfin les violences faites aux femmes, filles et enfants.

De façon presque ironique, l’année 2022 qui a suivi cette Marche Blanche, a été le théâtre d’horreurs incommensurables, innommables, inacceptables !



Tout au long de l’année, toutes formes de violences ont été perpétrées de façon soutenue sur l’ensemble du territoire, y compris dans les lieux symbolisant la paix et la cohésion sociale.



Aujourd’hui, notre pays le Sénégal souffre d’un mal profond. Cette gangrène ne peut être combattue que par un changement sociétal à la mesure de l’intensité des horreurs vécues. Le bilan de 2022 est lourd et nous, Marche Blanche Des Femmes, refusons que ces morts, ces souffrances soient vaines.



Gouvernants, Leaders d’opinion, Leaders religieux, Hommes, Femmes, Enfants, de tous milieux et toutes origines, ouvrons les yeux !



AUCUNE forme de violence n’est excusable !



Aucune forme de violence n’est tolérable !



Plus Jamais ! Ça ne doit pas être un slogan galvaudé, sans conséquence, répété comme une litanie incomprise.



Nous, Collectif de la Marche Blanche Des Femmes, condamnons de la façon la plus vigoureuse, tous ces actes de violence, quels qu’ils soient ! Nous réclamons un Sénégal, un monde de Paix et de cohésion !



Na jeex ! Jammi jiggeen feep moy Jammi ñëp, doivent devenir nos viatiques !



Rendez-vous le 19 décembre 2022, à 16h, pour un point de presse avec tous les sympathisants de la Marche Blanche des Femmes.



Unissons-nous pour un Sénégal de Paix partout, pour toutes et tous !



La Nation debout pour des solutions immédiates et durables ! Boolo moy doole !



Collectif de la Marche Blanche des Femmes

Fait à Dakar, le 03 décembre 2022

