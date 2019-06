Marche : La Coalition des travailleurs va descendre dans la rue vendredi prochain

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

La coalition des travailleurs du Sénégal a décidé aujourd’hui, de descendre dans la rue, vendredi prochain. Parlant sur les ondes de la Radio Sud FM, lesdits travailleurs appellent les camarades travailleurs à se mobiliser. L’idéal de cette marche reste une volonté de répondre au discours du 1e mai du Président de la République, Macky Sall, dont ils estiment qu’il avait mal parlé à eux.



Ainsi, ils exigent à travers cette marche des rectificatifs ou un équilibrage dans le traitement des salaires des fonctionnaires. Puisqu’ils disent constaté un déséquilibre notoire dans le traitement salarial.



L’itinéraire retenu est l’axe Ecole normale Supérieur à Jet d’Eau. Et dans ce cadre, les marcheurs ont déposé une demande d’autorisation pour être dans la légalité afin de mieux dérouler et partager les préoccupations avec les travailleurs du pays.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos