Marché Ndoumbé Diop de Diourbel inauguré: Abdou Karim Fofana appelé à la responsabilité de tous

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Mai 2023 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|

Abdou Karim Fofana, Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises a procédé, ce mardi 2 mai 2023, à la réception des travaux de rénovation du marché Ndoumbe Diop de Diourbel. D’un coût global de 500 millions de francs CFA, les travaux de réhabilitation de ce marché ont permis la réalisation de 118 cantines, de 313 étals et des infrastructures connexes, pour une capacité d'accueil de plus de 500 commerçants.