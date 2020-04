Marché Sandaga: les bulldozers ont déguerpi les tabliers Une opération de déguerpissement a eu lieu ce jeudi matin au marché Sandaga de Dakar. Les bulldozers sont entrés en action pour déguerpir tous les tabliers installés sur l’espace public, pour désengorger les voies d’accès qui menaient vers le marché, notamment à la fameuse ruelle dénommée ‘’Roukhou Disquette’’. Une opération sous haute surveillance, dirigée par le sous-préfet de Dakar, dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus au Sénégal. Les contaminations communautaires se sont multipliées dernièrement dans la capitale et inquiètent sérieusement les autorités sanitaires.

