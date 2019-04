Marche: Serigne Modou Kara et 3300 jeunes dans la rue

Serigne Modou Kara et ses partisans vont manifester contre les organisations de société civile et de l’opposition samedi prochain, le jour du vote de la loi sur les reformes constitutionnelles.



Le guide religieux, leader du parti Pvd, estime qu’il n’y a pas de raison de manifester et que le 04 mai n’est pas le 23 juin. 3300 jeunes du Pvd habillés en blanc, seront dans la rue en compagnie de leur guide religieux pour une manifestation pacifique.











