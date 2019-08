Marché Thiaroye: grogne des commerçants impactés du Ter

Les commerçants impactés par le projet du Train express régional officiant au marché de Thiaroye ont organisé un sit-in pour réclamer leur indemnisation. Ils exigent le paiement dans les plus brefs délais leur dû et menacent de squatter les abords de la Grande Mosquée de Dakar, le jour de la Tabaski.



Depuis plus d’un an qu’ils attendent le paiement de leur indemnisation après avoir été impactés par les travaux du Ter, les commerçants du marché Thiaroye ont manifesté leur désarroi à travers un sit-in. Selon leur porte parole, il y a des dossiers qui datent depuis 2016 et jusque là, pas d’avancée significative. « Les gens sont tellement fatigués et ne parviennent plus à assurer leur dépense quotidienne. Un projet d’un tel ampleur ne peut pas se faire sans qu’on pense à dédommager les victimes », s’est désolé Ngagne Amar, qui a porté la voix des commerçants impactés du Ter du marché Thiaroye.



Ces commerçants comptent squatter les abords de la Grande Mosquée le jour de la Tabaski, pour se faire entendre des autorités étatiques.

